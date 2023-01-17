Пучинкин Мануил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучинкин Мануил Михайлович

Пучинкин Мануил Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пучинкин Михайло Степанович

Мать: Пученкина Прасковья

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пученкин Василий Мануилович

Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пученкина Парасковья Мануиловна

Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пучинкин Федор Мануилович

Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/347-Nikolskoe-selo.html#Карта
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пученкин Иван Мануилович

Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close