Пучинкин Мануил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пучинкин Михайло Степанович
Мать: Пученкина Прасковья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пученкин Василий Мануилович
Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пученкина Парасковья Мануиловна
Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пучинкин Федор Мануилович
Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/347-Nikolskoe-selo.html#Карта
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Панфиловна
Смерть
Неизвестно