Пучинкин (Пученкин) Михайло Степанович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Пученкин Степан Ефимович
Мать: Домна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пученкин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Пученкина Прасковья Наумовна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пученкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пученкина Прасковья Наумовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пученкин Мануил Михайлович
Мать ребёнка: Пученкина Прасковья Наумовна
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно