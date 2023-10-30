Пучинкин (Пученкин) Михайло Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучинкин (Пученкин) Михайло Степанович

Пучинкин (Пученкин) Михайло Степанович

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Пученкин Степан Ефимович

Мать: Домна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Пученкин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Пученкина Прасковья Наумовна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пученкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пученкина Прасковья Наумовна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пученкин Мануил Михайлович

Мать ребёнка: Пученкина Прасковья Наумовна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close