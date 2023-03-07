(Пученкина) Домна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пучинкин Михайло Степанович
Отец ребёнка: Пученкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пученкина Апросинья Степановна
Отец ребёнка: Пученкин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Пученкин Степан Ефимович
Смерть
Неизвестно