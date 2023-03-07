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(Пученкина) Домна

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Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пучинкин Михайло Степанович

Отец ребёнка: Пученкин Степан Ефимович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пученкина Апросинья Степановна

Отец ребёнка: Пученкин Степан Ефимович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Пученкин Яков Степанович

Отец ребёнка: Пученкин Степан Ефимович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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