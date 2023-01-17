Пучинкина Василиса Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пученкин Василий Мануилович
Отец ребёнка: Пучинкин Мануил Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пученкина Парасковья Мануиловна
Отец ребёнка: Пучинкин Мануил Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пучинкин Федор Мануилович
Отец ребёнка: Пучинкин Мануил Михайлович
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/347-Nikolskoe-selo.html#Карта
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Пучинкин Мануил Михайлович
Смерть
Неизвестно