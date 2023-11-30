Пученкина Васса Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1862
Дочь: Пученкина Александра Мануилова
Отец ребёнка: Пученкин Мануил Михайлов
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
МК 1862г. Ф1049 оп.5 д.5763 запись №13
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно