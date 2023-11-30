Пученкина Васса Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученкина Васса Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1862

Дочь: Пученкина Александра Мануилова

Отец ребёнка: Пученкин Мануил Михайлов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
МК 1862г. Ф1049 оп.5 д.5763 запись №13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пученкин Мануил Михайлов

Смерть
Неизвестно
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