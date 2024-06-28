Мария Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Степанов
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Сергей Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Степанов
Сын дворового человека
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Каргина Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Степанов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Михаил Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Степанов
Смерть
Неизвестно