Мария Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Степанов

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Сергей Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Степанов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Сын дворового человека
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Каргина Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Степанов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Михаил Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Степанов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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