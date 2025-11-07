Кузьма Степанов
мужской, родился 1774 ст.
умер 1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьЕкатерина Афиногенова1745 ст. г.р.
ОтецСтепан Алексеев1747 ст. г.р.
Супруги
Мария Исаева1788 ст. г.р.
Дети
Сергей Кузьмин1803 ст. г.р.
Каргина Анна Кузьмина1805 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Степан Алексеев
Мать: Екатерина Афиногенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Исаева
Место жительства
После 1795 ст.
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Сергей Кузьмин
Мать ребёнка: Мария Исаева
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Каргина Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Мария Исаева
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Бобков-Исаев Михаил Кузьмин
Мать ребёнка: Мария Исаева
Смерть
1813 ст.