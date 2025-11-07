Кузьма Степанов 1774 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Степанов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1774 ст.

умер 1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Екатерина Афиногенова1745 ст. г.р.
Отец
Степан Алексеев1747 ст. г.р.
Супруги
Мария Исаева1788 ст. г.р.
Дети
Сергей Кузьмин1803 ст. г.р.
Каргина Анна Кузьмина1805 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Степан Алексеев

Мать: Екатерина Афиногенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Исаева

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Впервые в Тогустемире фиксируется в 1811 году в РС 6 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова. откуда родом, неведомо.

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Сергей Кузьмин

Мать ребёнка: Мария Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Сын дворового человека

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Каргина Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Мария Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Бобков-Исаев Михаил Кузьмин

Мать ребёнка: Мария Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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