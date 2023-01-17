Новиков Семен Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1908
Дочь: Новикова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
23.01.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно