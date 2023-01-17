Новиков Семен Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Семен Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1908

Дочь: Новикова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Михайловна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Михайловна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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