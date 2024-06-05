Новикова Дарья Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Дарья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Новиков Федор Романов

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1878 ст.

Сын: Новиков Гавриил Романов

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Новиков Егор (Георгий) Романов

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1882 ст.

Сын: Новиков Семен Романович

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.

Дочь: Новикова Анастасия Романова

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1886 ст.

Дочь: Новикова Наталья Романова

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Новиков Иоанн Романов

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1891 ст.

Дочь: Новикова Антонина Романова

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.

Сын: Новиков Михаил Романов

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1894 ст.

Сын: Новиков Димитрий Романов

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1899 ст.

Дочь: Новикова Анна Романова

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1900 ст.

Дочь: Новикова Елизавета Романова

Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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