Новикова Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Сын: Новиков Егор (Георгий) Романов
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Дочь: Новикова Анастасия Романова
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Дочь: Новикова Наталья Романова
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Дочь: Новикова Антонина Романова
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Дочь: Новикова Анна Романова
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев
Дочь: Новикова Елизавета Романова
Отец ребёнка: Новиков (Самаркин) Роман Яковлев