Клопова Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Арсентьевна
Отец ребёнка: Клопов Арсентий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Клопов Александр Арсентьевич
Отец ребёнка: Клопов Арсентий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Клопов Владимир Арсентьевич
Отец ребёнка: Клопов Арсентий
Рождение ребёнка
10.05.1939
Сын: Клопов Николай Арсентьевич
Отец ребёнка: Клопов Арсентий
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клопов Арсентий
Смерть
Неизвестно