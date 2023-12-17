Клопова Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Арсентьевна

Отец ребёнка: Клопов Арсентий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Клопов Александр Арсентьевич

Отец ребёнка: Клопов Арсентий

Рождение ребёнка
1935

Сын: Клопов Владимир Арсентьевич

Отец ребёнка: Клопов Арсентий

Рождение ребёнка
10.05.1939

Сын: Клопов Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Клопов Арсентий

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Арсентий

Смерть
Неизвестно
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