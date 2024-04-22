Клопов Николай Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1939
Дата смерти09.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939
Отец: Клопов Арсентий
Рождение ребёнка
24.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
12.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1970
Сын: Клопов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
26.03.1979
Сын: Клопов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1989