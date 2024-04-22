Клопов Николай Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлопов Николай Арсентьевич

Клопов Николай Арсентьевич

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.05.1939

Дата смерти

09.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1970 г.р.
1979 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939

Отец: Клопов Арсентий

Мать: Клопова Елизавета Тимофеевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
12.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
20.02.1970

Сын: Клопов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.03.1979

Сын: Клопов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Клопова Валентина Александровна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клопова Валентина Александровна

Смерть
09.12.1989
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close