Клопова (Зинина) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения18.07.1938
Дата смерти11.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1938
Рождение ребёнка
24.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич
Рождение ребёнка
12.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич
Рождение ребёнка
20.02.1970
Сын: Клопов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич
Рождение ребёнка
26.03.1979
Сын: Клопов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2019