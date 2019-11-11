Клопова (Зинина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова (Зинина) Валентина Александровна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.07.1938

Дата смерти

11.11.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1970 г.р.
1979 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич

Рождение ребёнка
12.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич

Рождение ребёнка
20.02.1970

Сын: Клопов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.03.1979

Сын: Клопов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Клопов Николай Арсентьевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Николай Арсентьевич

Смерть
11.11.2019
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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