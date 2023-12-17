Клопов Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопов Арсентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клопов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Арсентьевна

Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Клопов Александр Арсентьевич

Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Клопов Владимир Арсентьевич

Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.05.1939

Сын: Клопов Николай Арсентьевич

Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клопова Елизавета Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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