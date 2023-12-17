Клопов Арсентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клопов ?
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Арсентьевна
Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Клопов Александр Арсентьевич
Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Клопов Владимир Арсентьевич
Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.05.1939
Сын: Клопов Николай Арсентьевич
Мать ребёнка: Клопова Елизавета Тимофеевна
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно