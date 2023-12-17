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Клопов Владимир Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

17.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Клопов Арсентий

Мать: Клопова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна

Рождение ребёнка
01.01.1966

Сын: Клопов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна

Смерть
17.04.1973
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