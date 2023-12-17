Клопов Владимир Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти17.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Клопов Арсентий
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна
Рождение ребёнка
01.01.1966
Сын: Клопов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Клопова Ксенья (Аксинья) Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1973