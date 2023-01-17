Буслеева Наталия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Буслеева Апраския Петровна
Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Артемьева Агафья Петровна
Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович
По переписи 1897 13 лет
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Буслеева Ирина Петровна
Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович
Место жительства
?.01.1897
Работа или профессия
?.01.1897
Земледелие
Крещение
Неизвестно
Православие
Смерть
Неизвестно