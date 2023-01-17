Буслеева Наталия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буслеева Наталия Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Буслеева Апраския Петровна

Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Артемьева Агафья Петровна

Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович

По переписи 1897 13 лет
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Буслеева Ирина Петровна

Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Буслеев Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Буслеев Пётр Павлович

Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
?.01.1897
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
?.01.1897
Еремино, Семеновский, Нижегородская область
Земледелие
Крещение
Неизвестно
Православие
Смерть
Неизвестно
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