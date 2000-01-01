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Буслеева Ирина Петровна
Буслеева Ирина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Пол
Женский
Отец
Буслеев Пётр Павлович
Около 1851 г.р.
Мать
Буслеева Наталия Ермиловна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Буслеев Пётр Павлович
Мать:
Буслеева Наталия Ермиловна
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