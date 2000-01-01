Буслеева Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуслеева Ирина Петровна

Буслеева Ирина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Буслеев Пётр Павлович

Мать: Буслеева Наталия Ермиловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close