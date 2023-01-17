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Иван Игнатьевич

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Место рождения

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Игнатий Иванович

Мать: Анна Гурьевна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Потап Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Емельян Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1819
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
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