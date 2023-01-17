Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Игнатий Иванович
Мать: Анна Гурьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Потап Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Емельян Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819