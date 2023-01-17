Анна Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гурьевна

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Гурий Полиевктович

Мать: Феодосия Прокопьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Устина Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Иванович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Иванович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Иванович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрона Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Иванович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Иванович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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