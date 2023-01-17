Анна Гурьевна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Гурий Полиевктович
Мать: Феодосия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Устина Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрона Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно