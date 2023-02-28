Потап Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Василий Потапович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никита Потапович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Потапович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Потапович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафия Потаповна
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Андрей Потапович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно