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Потап Иванович

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: Евдокия Алексеевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Василий Потапович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никита Потапович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Потапович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Потапович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафия Потаповна

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Андрей Потапович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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