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Ярошевич Стефан Николаевич

Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

01.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ярошевич Николай Стефанович

Мать: Ярошевич Устиния Григорьевна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
23.12.1861

Сын: Ярошевич Петр Стефанович

Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.10.1864

Дочь: Ярошевич Анна Стефановна

Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
23.05.1867

Сын: Ярошевич Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
18.11.1869

Сын: Ярошевич Платон Стефанович

Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна

Смерть
01.01.1871
Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

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