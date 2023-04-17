Ярошевич Стефан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти01.01.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
23.12.1861
Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
18.10.1864
Дочь: Ярошевич Анна Стефановна
Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
23.05.1867
Сын: Ярошевич Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
18.11.1869
Сын: Ярошевич Платон Стефанович
Мать ребёнка: Ярошевич (Филипович) Александра Варфоломеевна
Смерть
01.01.1871