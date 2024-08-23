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Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

17.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 09.02.1837
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1837

Муж: Кузнецов Леонтий Лукич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С 09.02.1837
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1837

Сын: Кузнецов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Кузнецов Кузьма Леонтьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1848

Дочь: Сорокина (Кузнецова) Матрёна Леонтьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич

Рождение ребёнка
Около ?.06.1850

Дочь: Максимова (Кузнецова) Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич

Рождение ребёнка
30.01.1853

Сын: Кузнецов-Лукьянов Кирилл Леонтьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1855

Дочь: Маркушина (Кузнецова) Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.04.1886
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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