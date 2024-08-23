Кузнецова Ефросинья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти17.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 09.02.1837
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1837
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С 09.02.1837
Рождение ребёнка
30.10.1837
Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Кузнецов Кузьма Леонтьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1848
Дочь: Сорокина (Кузнецова) Матрёна Леонтьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
Около ?.06.1850
Дочь: Максимова (Кузнецова) Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
30.01.1853
Сын: Кузнецов-Лукьянов Кирилл Леонтьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
25.08.1855
Дочь: Маркушина (Кузнецова) Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Леонтий Лукич
Смерть
17.04.1886