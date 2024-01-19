Кузнецов Леонтий Лукич
Место рождения
Дата рождения28.06.1817
Дата смертиПосле 05.08.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1817
Отец: Лука Васильевич
Мать: не указана
Крещение
30.06.1817
Бракосочетание
09.02.1837
Рождение ребёнка
30.10.1837
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Кузнецов Кузьма Леонтьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1848
Дочь: Сорокина Матрёна Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1850
Дочь: Максимова Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кузнецов-Лукьянов Кирилл Леонтьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
25.08.1855
Дочь: Маркушина Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна
Рождение ребёнка
25.09.1858
Дочь: Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 05.08.1868