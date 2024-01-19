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Кузнецов Леонтий Лукич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.06.1817

Дата смерти

После 05.08.1868

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1817

Отец: Лука Васильевич

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.06.1817
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1837

Жена: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1837

Сын: Кузнецов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Кузнецов Кузьма Леонтьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1848

Дочь: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Рождение ребёнка
Около ?.06.1850

Дочь: Максимова Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кузнецов-Лукьянов Кирилл Леонтьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Рождение ребёнка
25.08.1855

Дочь: Маркушина Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1858

Дочь: Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.08.1868
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