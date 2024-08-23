Сорокина (Кузнецова) Матрёна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Кузнецова) Матрёна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1848

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1848

Отец: Кузнецов Леонтий Лукич

Мать: Кузнецова Ефросинья Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1865

Муж: Сорокин Лукьян Трофимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1867

Сын: Сорокин Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Сорокин Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Сорокин Андрей Лукьянович

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1871

Сын: Сорокин Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1874

Дочь: (Сорокина) Ольга Лукьяновна

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1875

Сын: Сорокин Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1878

Сын: Сорокин Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Сорокин-Яшин Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович

Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Яшин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1889

Дочь: (Яшина) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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