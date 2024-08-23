Сорокина (Кузнецова) Матрёна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1848
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1848
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.11.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1867
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Рождение ребёнка
08.10.1869
Сын: Сорокин Андрей Лукьянович
Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович
Рождение ребёнка
15.12.1871
Рождение ребёнка
20.07.1874
Дочь: (Сорокина) Ольга Лукьяновна
Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович
Рождение ребёнка
07.10.1875
Сын: Сорокин Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович
Рождение ребёнка
03.06.1878
Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Сорокин-Яшин Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Сорокин Лукьян Трофимович
Рождение ребёнка
02.11.1885
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1889
Дочь: (Яшина) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 16.02.1920