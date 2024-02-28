Сорокин Иван Лукьянович
Место рождения
Дата рождения03.06.1878
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1878
Крещение
06.06.1878
Восприемники: Иван Леонтьевич Кузнецов, Елена Трофимовна Козлова
Восприемник
18.09.1895
Михаил Алексеевич Максимов
Восприемник
26.06.1898
Александр Григорьевич Сорокин
Восприемник
06.03.1904
Мария Михайловна Сорокина
Бракосочетание
21.11.1904
страницы с поручителями нет
Рождение ребёнка
14.09.1905
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна
Рождение ребёнка
30.10.1906
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна
Восприемник
01.06.1907
Алексей Михайлович Ибряимов
Рождение ребёнка
22.07.1910
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна
Восприемник
15.09.1912
Елизавета Фёдоровна Еремина
Рождение ребёнка
27.02.1913
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна
Рождение ребёнка
08.10.1915
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920