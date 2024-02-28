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Сорокин Иван Лукьянович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.06.1878

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1878

Отец: Сорокин Лукьян Трофимович

Мать: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.06.1878
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Леонтьевич Кузнецов, Елена Трофимовна Козлова
Восприемник
18.09.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Михаил Алексеевич Максимов
Восприемник
26.06.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Александр Григорьевич Сорокин
Восприемник
06.03.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мария Михайловна Сорокина
Бракосочетание
21.11.1904

Жена: Сорокина Анастасия Назаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
страницы с поручителями нет
Рождение ребёнка
14.09.1905

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1906

Сын: Сорокин Яков Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
01.06.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Михайлович Ибряимов
Рождение ребёнка
22.07.1910

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
15.09.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елизавета Фёдоровна Еремина
Рождение ребёнка
27.02.1913

Сын: Сорокин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1915

Сын: Сорокин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Сорокин Василий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Назаровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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