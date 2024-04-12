Зотина (Иголкина) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотина (Иголкина) Пелагея Андреевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1801 ст.

Дочь: Плотникова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Зотин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.06.1809 ст.

Дочь: Фуфыгина Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1818 ст.

Сын: Зотин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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