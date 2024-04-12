Зотина (Иголкина) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
13.10.1801 ст.
Дочь: Плотникова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1809 ст.
Дочь: Фуфыгина Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1818 ст.
Отец ребёнка: Зотин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно