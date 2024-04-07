Фуфыгина (Зотина) Акулина Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.06.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1809 ст.
Отец: Зотин Михаил Иванович
Мать: Зотина Пелагея Андреевна
Крещение
06.06.1809 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: села Богородского крестьянина Андрея Иголкина сын отрок Николай Андреевич Иголкин и крестьянина Гавриила Иванова Тала... Показать все
Бракосочетание
23.10.1827 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями по жениху были: Села Богородского крестьяне Василий Фёдорович Жуков,
Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович
Рождение ребёнка
01.09.1830 ст.
Дочь: Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович
Рождение ребёнка
01.03.1832 ст.
Сын: Фуфыгин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович
Рождение ребёнка
29.09.1837 ст.
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович
Рождение ребёнка
15.04.1843 ст.
Сын: Фуфыгин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович
Рождение ребёнка
15.04.1843 ст.
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович
Рождение ребёнка
28.01.1847 ст.
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович
Смерть
Неизвестно