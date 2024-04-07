Фуфыгина (Зотина) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуфыгина (Зотина) Акулина Михайловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.06.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1809 ст.

Отец: Зотин Михаил Иванович

Мать: Зотина Пелагея Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
06.06.1809 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: села Богородского крестьянина Андрея Иголкина сын отрок Николай Андреевич Иголкин и крестьянина Гавриила Иванова Тала... Показать все
Бракосочетание
23.10.1827 ст.

Муж: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями по жениху были: Села Богородского крестьяне Василий Фёдорович Жуков,
Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1830 ст.

Дочь: Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1832 ст.

Сын: Фуфыгин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1837 ст.

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1843 ст.

Сын: Фуфыгин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1843 ст.

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1847 ст.

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Фуфыгин Сергей Якимович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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