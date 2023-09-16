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Фуфыгин Сергей Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1827 ст.

Жена: Фуфыгина Акулина Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями по жениху были: Села Богородского крестьяне Василий Фёдорович Жуков,
Смерть
Неизвестно
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