Зотин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1818 ст.
Отец: Зотин Михаил Иванович
Мать: Зотина Пелагея Андреевна
Бракосочетание
01.11.1837
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями по жениху были крестьяне того же села Иван Михайлович Зотин, Сергей Якимович Фуфыгин и Михаил Андреевич Иголкин. По невесте: Иван Филиппов... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1838 ст.
Мать ребёнка: Зотина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
02.03.1840 ст.
Мать ребёнка: Зотина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
02.05.1848 ст.
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Зотина Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно