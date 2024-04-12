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Зотин Михаил Михайлович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.09.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1818 ст.

Отец: Зотин Михаил Иванович

Мать: Зотина Пелагея Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.11.1837

Жена: Зотина Евдокия Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями по жениху были крестьяне того же села Иван Михайлович Зотин, Сергей Якимович Фуфыгин и Михаил Андреевич Иголкин. По невесте: Иван Филиппов... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1838 ст.

Сын: Зотин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Зотина Евдокия Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1840 ст.

Сын: Зотин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Зотина Евдокия Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1848 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Зотина Евдокия Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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