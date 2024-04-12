Плотникова (Зотина) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Зотина) Прасковья Михайловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.10.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1801 ст.

Отец: Зотин Михаил Иванович

Мать: Зотина Пелагея Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1819 ст.

Сын: Плотников Константин Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1822 ст.

Дочь: Стешова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1825 ст.

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1830 ст.

Сын: Плотников Кесарь Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Плотников Африкан Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.

Сын: Плотников Филадельф Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1837 ст.

Сын: Плотников Александр Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1841 ст.

Сын: Плотников Евгений Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1846 ст.

Сын: Плотников Давид Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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