Плотникова (Зотина) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.10.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1801 ст.
Отец: Зотин Михаил Иванович
Мать: Зотина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
07.09.1819 ст.
Сын: Плотников Константин Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1822 ст.
Дочь: Стешова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1825 ст.
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1830 ст.
Сын: Плотников Кесарь Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Плотников Африкан Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.
Сын: Плотников Филадельф Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1837 ст.
Сын: Плотников Александр Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1841 ст.
Сын: Плотников Евгений Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1846 ст.
Отец ребёнка: Плотников Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно