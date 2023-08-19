Плотников Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Плотников Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1830 ст.
Сын: Плотников Кесарь Иванович
Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.
Сын: Плотников Филадельф Иванович
Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
29.08.1837 ст.
Сын: Плотников Александр Иванович
Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Плотников Евгений Иванович
Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно