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Плотников Иван Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Плотников Иван Михайлович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1830 ст.

Сын: Плотников Кесарь Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.

Сын: Плотников Филадельф Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1837 ст.

Сын: Плотников Александр Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Плотников Евгений Иванович

Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Плотникова Прасковья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно