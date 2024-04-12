Плотников Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения06.02.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1841 ст.
Крещение
09.02.1841 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: зять Ивану Ивановичу крестьянин села Богородского Капитон Гаврилович Стешов и родная дочь Ивану девица Александра.
Смерть
Неизвестно