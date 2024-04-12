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Плотников Евгений Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.02.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1841 ст.

Отец: Плотников Иван Иванович

Мать: Плотникова Прасковья Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
09.02.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: зять Ивану Ивановичу крестьянин села Богородского Капитон Гаврилович Стешов и родная дочь Ивану девица Александра.
Смерть
Неизвестно
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