Нагибин Никита Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Отец: Нагибин Петр Филиппович
Мать: Нагибина Ульяна
Дочь: Кокарева (Нагибина) Пелагея Никитовна
Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна
Дочь: Нагибина Просковья Никитовна
Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна
Дочь: Зарщикова (Нагибина) Анна Никитовна
Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна
Дочь: Нагибина Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна
Дочь: Нагибина Наталия Никитовна
Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна
Дочь: Ротнова (Нагибина) Клавдия Никитовна
Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна
Дочь: Ревкова (Нагибина) Аполинария Никитовна
Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна