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Нагибин Никита Петрович

Место рождения

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагибин Петр Филиппович

Мать: Нагибина Ульяна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокарева (Нагибина) Пелагея Никитовна

Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельског... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагибина Просковья Никитовна

Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельског... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Рождение ребёнка
22.12.1897

Дочь: Зарщикова (Нагибина) Анна Никитовна

Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельско... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Нагибина Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельског... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1905

Дочь: Нагибина Наталия Никитовна

Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельског... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Ротнова (Нагибина) Клавдия Никитовна

Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельског... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: Ревкова (Нагибина) Аполинария Никитовна

Мать ребёнка: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельског... Показать все
Смерть
Неизвестно

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