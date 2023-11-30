Нагибина (Фролова) Василиса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагибина (Фролова) Василиса Филипповна

Нагибина (Фролова) Василиса Филипповна

Место рождения

Сарайчик, Махамбетский район, Атырауская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Филипп

Мать: не указана

Сарайчик, Махамбетский район, Атырауская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зарщикова Анна Никитовна

Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Нагибина Евдокия Никитовна

Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович

Рождение ребёнка
30.08.1905

Дочь: Нагибина Наталия Никитовна

Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Нагибина Клавдия Никитовна

Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Нагибина Аполинария Никитовна

Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокарева Пелагея Никитовна

Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагибина Просковья Никитовна

Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагибин Никита Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close