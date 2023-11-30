Нагибина (Фролова) Василиса Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зарщикова Анна Никитовна
Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович
Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Рождение ребёнка
12.02.1903
Дочь: Нагибина Евдокия Никитовна
Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1905
Дочь: Нагибина Наталия Никитовна
Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Нагибина Клавдия Никитовна
Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Нагибина Аполинария Никитовна
Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокарева Пелагея Никитовна
Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагибина Просковья Никитовна
Отец ребёнка: Нагибин Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно