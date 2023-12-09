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Нагибина Клавдия Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Нагибин Никита Петрович

Мать: Нагибина Василиса Филипповна

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