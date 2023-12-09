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Нагибина Клавдия Никитовна
Нагибина Клавдия Никитовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Женский
Отец
Нагибин Никита Петрович
Мать
Нагибина (Фролова) Василиса Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Нагибин Никита Петрович
Мать:
Нагибина Василиса Филипповна
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