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Зарщикова (Нагибина) Анна Никитовна

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Место рождения

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область

Дата рождения

22.12.1897

Дата смерти

30.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897

Отец: Нагибин Никита Петрович

Мать: Нагибина (Фролова) Василиса (Васса) Филипповна

Аккайын, Махамбетский район, Атырауская область
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельско... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зарщикова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Бракосочетание
1912

Муж: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зарщикова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зарщиков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Зарщиков Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зарщикова Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Зарщиков Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зарщиков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
25.01.1932

Дочь: Чернова (Зарщикова) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич

Гурьев. Гурьевский уезд Уральской области Российской империи. Область образована указом Императора Александра II от 21 октября (2 ноября) 1868 года и существовавала до 1920 года. Включала земли Уральс... Показать все
Смерть
30.12.1977
Плещеницы, Логойский район, Минская область

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