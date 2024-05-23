Зарщикова (Нагибина) Анна Никитовна
Место рождения
Дата рождения22.12.1897
Дата смерти30.12.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1897
Сорочинка — прежнее название села Аккайын в Махамбетском районе Атырауской области. Аккайын до 2006 г. — Соро́чинко - село в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав сельско... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зарщикова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зарщикова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зарщиков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Зарщиков Иосиф Тимофеевич
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зарщикова Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Зарщиков Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зарщиков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.01.1932
Дочь: Чернова (Зарщикова) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Зарщиков Тимофей Яковлевич
Гурьев. Гурьевский уезд Уральской области Российской империи. Область образована указом Императора Александра II от 21 октября (2 ноября) 1868 года и существовавала до 1920 года. Включала земли Уральс... Показать все
Смерть
30.12.1977
Плещеницы, Логойский район, Минская область