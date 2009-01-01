городской посёлок Плещеницы, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Плещеницы

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Плещеница49Тышкевич199408463

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Плещеницкая волость
248. Плещеницы, местечко бывшее владельческое, дворов 9, жителей 102, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, синагога, школа, винокуренны Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Борисовский уезд, Плещеницкая волость
местечко Плещеницы59210761124978418740908277270

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Плещеницкая волость
Плещеницы, имение12157052¼
Плещеницы, мест.88112057052

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район
гп Плещеницы6041

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Плещеницкий сельсовет
гп Плещеницы1987

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