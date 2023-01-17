Шиленкова (Боровая) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиленкова (Боровая) Матрона Ивановна

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Боровой Иван Михайлович

Мать: Боровая Евдокия Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
02.01.1890 ст.

Муж: Шиленков Кирилл Калистратович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.

Дочь: Шиленко Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Шиленков Кирилл Калистратович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Боровой Михаил Михаилов;Гребенникова Надежда Константинова
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.

Дочь: Шиленко Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Шиленков Кирилл Калистратович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.02.1895

Дочь: Марина Кирилловна

Отец ребёнка: Шиленков Кирилл Калистратович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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