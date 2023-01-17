Шиленкова (Боровая) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Боровой Иван Михайлович
Мать: Боровая Евдокия Ивановна
Бракосочетание
02.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.
Дочь: Шиленко Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Шиленков Кирилл Калистратович
Воспр.Боровой Михаил Михаилов;Гребенникова Надежда Константинова
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.
Дочь: Шиленко Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Шиленков Кирилл Калистратович
Рождение ребёнка
19.02.1895
Дочь: Марина Кирилловна
Отец ребёнка: Шиленков Кирилл Калистратович
Смерть
Неизвестно