Боровая (Стульнева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти05.07.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Шиленкова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1875
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1877
Дочь: Лунева Анна Иванова
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1878
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
31.10.1880
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1882
Сын: Боровой Александр Иванович
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
воспр:Шипилов Димитрий Кузьмич,Лотникова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1884
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Восприемники _Новохацкий Димитрий Михеев,Стульнева Наталия Иванова-девица https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/106268
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Утеряны метрические книги за этот период
Рождение ребёнка
02.03.1889
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Восприемники:Шипилов Димитрий Косьмин,Стульнева Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: Боровая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Боровая Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1899
Дочь: Боровая Александра Ивановна
Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Предположительно Стульнева Евдокия Иоаннова.
Смерть
05.07.1935