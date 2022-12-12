Боровая (Стульнева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровая (Стульнева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

05.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Шиленкова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.05.1875

Сын: Боровой Иван Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.01.1877

Дочь: Лунева Анна Иванова

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.11.1878

Сын: Боровой Петр Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.10.1880

Сын: Боровой Георгий Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.11.1882

Сын: Боровой Александр Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
воспр:Шипилов Димитрий Кузьмич,Лотникова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1884

Сын: Боровой Филипп Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники _Новохацкий Димитрий Михеев,Стульнева Наталия Иванова-девица https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/106268
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Боровой Андрей Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Утеряны метрические книги за этот период
Рождение ребёнка
02.03.1889

Сын: Боровой Павел Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.

Сын: Боровой Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Шипилов Димитрий Косьмин,Стульнева Екатерина Гаврилова
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: Боровая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Боровая Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.05.1899

Дочь: Боровая Александра Ивановна

Отец ребёнка: Боровой Иван Михайлович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровой Иван Михайлович

Предположительно Стульнева Евдокия Иоаннова.
Смерть
05.07.1935
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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