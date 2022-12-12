Шиленков Кирилл Калистратович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.
Дочь: Шиленко Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Шиленкова Матрона Ивановна
Воспр.Боровой Михаил Михаилов;Гребенникова Надежда Константинова
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.
Дочь: Шиленко Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Шиленкова Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно