Молоткова (Нумцева) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоткова (Нумцева) Анна Назаровна

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Нумцов Назар Федоров

Мать: Нумцова Агафья Иванова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.02.1889

Муж: Молотков Антон Варфоломеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1889

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Молотков Антон Варфоломеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Молотков Антон Варфоломеев

Рождение ребёнка
23.04.1896

Сын: Молотков Василий Антонов

Отец ребёнка: Молотков Антон Варфоломеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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