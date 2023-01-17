Молоткова (Нумцева) Анна Назаровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Нумцов Назар Федоров
Мать: Нумцова Агафья Иванова
Бракосочетание
06.02.1889
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1889
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Молотков Антон Варфоломеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Молотков Антон Варфоломеев
Рождение ребёнка
23.04.1896
Отец ребёнка: Молотков Антон Варфоломеев
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно