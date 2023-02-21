Молотков Антон Варфоломеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1889
Жена: Молоткова Анна Назаровна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1889
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Молоткова Анна Назаровна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Молоткова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
23.04.1896
Мать ребёнка: Молоткова Анна Назаровна
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно