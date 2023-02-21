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Молотков Антон Варфоломеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1889

Жена: Молоткова Анна Назаровна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1889

Дочь: Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Молоткова Анна Назаровна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Молоткова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
23.04.1896

Сын: Молотков Василий Антонов

Мать ребёнка: Молоткова Анна Назаровна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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