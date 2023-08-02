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Губарева Вера Семионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1871

Сын: Губарев Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-81,зап-42
Рождение ребёнка
19.10.1873

Сын: Губарев Артем Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1873г.лист-33,зап-48
Рождение ребёнка
17.01.1876

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.04.1879

Сын: Губарев Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1882

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.10.1884

Сын: Губарев Дионисий Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-7,м/к-1884г.,лист-24,зап-59
Рождение ребёнка
12.09.1887

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-208,зап-29
Рождение ребёнка
28.10.1889

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич

ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-117,зап-57
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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