Губарева Вера Семионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1871
Сын: Губарев Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-81,зап-42
Рождение ребёнка
19.10.1873
Сын: Губарев Артем Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1873г.лист-33,зап-48
Рождение ребёнка
17.01.1876
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.04.1879
Сын: Губарев Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.10.1884
Сын: Губарев Дионисий Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-7,м/к-1884г.,лист-24,зап-59
Рождение ребёнка
12.09.1887
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-208,зап-29
Рождение ребёнка
28.10.1889
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-117,зап-57
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно