Губарев Стефан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-81,зап-42
Крещение
14.07.1871
Godparents:Криволукские крестьяне : Стефан Симеонович Дьяченко и Ильи Аввакумовича Цыбф жена-Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1911
Мать ребёнка: Губарева Хиония Афанасьевна
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-30,зап-74
Бракосочетание
До 1911
Смерть
Неизвестно