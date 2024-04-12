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Губарев Стефан Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

13.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871

Отец: Губарев Григорий Григорьевич

Мать: Губарева Вера Семионовна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-81,зап-42
Крещение
14.07.1871
Godparents:Криволукские крестьяне : Стефан Симеонович Дьяченко и Ильи Аввакумовича Цыбф жена-Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Губарев Петр Стефанович

Мать ребёнка: Губарева Хиония Афанасьевна

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-30,зап-74
Бракосочетание
До 1911

Жена: Губарева Хиония Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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