(Губарева) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1887
Дата смерти22.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-208,зап-29
Крещение
12.09.1887
Godparents:Криволукские крестьяне : Мван Максимович Быховец и Алексея Олифера жена - Евфросиния Прокофьевна
Смерть
22.09.1888
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно