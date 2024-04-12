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(Губарева) Александра Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

12.09.1887

Дата смерти

22.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887

Отец: Губарев Григорий Григорьевич

Мать: Губарева Вера Семионовна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-208,зап-29
Крещение
12.09.1887
Godparents:Криволукские крестьяне : Мван Максимович Быховец и Алексея Олифера жена - Евфросиния Прокофьевна
Смерть
22.09.1888
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
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