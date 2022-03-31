Егоров Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Николай Иванович
Мать: Егорова Ольга Демьяновна
Рождение ребёнка
27.11.1965
Дочь: Лукас Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Егорова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Нина
Смерть
Неизвестно