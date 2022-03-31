Егоров Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Николай Иванович

Мать: Егорова Ольга Демьяновна

Рождение ребёнка
27.11.1965

Дочь: Лукас Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Егорова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Петрович

Мать ребёнка: Егорова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Нина

Смерть
Неизвестно
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