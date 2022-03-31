Егорова (Моргунова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Моргунова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1965

Дочь: Лукас Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Егоров Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Петрович

Отец ребёнка: Егоров Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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