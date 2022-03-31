Егорова (Моргунова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1965
Дочь: Лукас Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Егоров Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно