Лукас (Егорова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукас (Егорова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1965

Отец: Егоров Петр Николаевич

Мать: Егорова Нина

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