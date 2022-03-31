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Лукас (Егорова) Татьяна Петровна
Лукас (Егорова) Татьяна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1965
Пол
Женский
Отец
Егоров Петр Николаевич
Мать
Егорова (Моргунова) Нина
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1965
Отец:
Егоров Петр Николаевич
Мать:
Егорова Нина
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