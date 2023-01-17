Шитов Афеноген Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1953
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шитов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
01.03.1917
Дочь: Дуленина Евдокия Афеногеновна
Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Пелагея Афеногеновна
Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ламакина Вера Афеногеновна
Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия Афеногеновна
Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна
Смерть
1953