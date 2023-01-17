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Шитов Афеноген Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шитов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шитов Ефим Афеногенович

Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.03.1917

Дочь: Дуленина Евдокия Афеногеновна

Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Пелагея Афеногеновна

Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитов Фёдор Афеногенович

Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламакина Вера Афеногеновна

Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия Афеногеновна

Мать ребёнка: Шитова Федора Ефимовна

Смерть
1953
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