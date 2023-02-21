Шитов Фёдор Афеногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитов Афеноген Фёдорович
Мать: Шитова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шитова Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Валентина
Мать ребёнка: Шитова Анна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Анна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно