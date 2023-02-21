Шитов Фёдор Афеногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитов Фёдор Афеногенович

Шитов Фёдор Афеногенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитов Афеноген Фёдорович

Мать: Шитова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Шитова Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Валентина

Мать ребёнка: Шитова Анна Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Анна Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close