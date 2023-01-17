Шитова (Хазова) Федора Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Хазов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович
Рождение ребёнка
01.03.1917
Дочь: Дуленина Евдокия Афеногеновна
Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Пелагея Афеногеновна
Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ламакина Вера Афеногеновна
Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосия Афеногеновна
Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович
Смерть
1963