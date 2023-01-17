Шитова (Хазова) Федора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Хазова) Федора Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Хазов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шитов Ефим Афеногенович

Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.03.1917

Дочь: Дуленина Евдокия Афеногеновна

Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович

Стебачево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Пелагея Афеногеновна

Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламакина Вера Афеногеновна

Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосия Афеногеновна

Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитов Фёдор Афеногенович

Отец ребёнка: Шитов Афеноген Фёдорович

Смерть
1963
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